“Saw 9: Spiral”: Hier ist der erste Trailer zum “Saw”-Reboot

Lionsgate veröffentlichte den ersten Trailer zum “Saw”-Reboot mit dem Titel “Saw 9: Spiral”, in dem es Chris Rock und Samuel L. Jackson mit einer unheimlichen Mordserie zu tun bekommen.

Die letzten “Saw”-Teile konnten mich nicht wirklich überzeugen und trotzdem freue ich mich schon auf das Reboot “Saw 9: Spiral”, das in den USA den Titel “Spiral: From The Book Of Saw” trägt.

Im Film entfesselt ein sadistisches Mastermind eine verdrehte Form der Gerechtigkeit. Detektiv Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) und sein Partner (Max Minghella) müssen ungewöhnliche Morde untersuchen, in die auch sein Vater (Samuel L. Jackson) verwickelt ist. Aber ehe sich Zeke versieht, findet er sich in einem morbiden Spiel des Killers wieder.

Hier der Trailer, den Lionsgate kürzlich veröffentlichte:

Was haltet ihr von den ersten Szenen aus dem Film? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

“Saw 9: Spiral” startet am 11. Juni 2020 in die deutschen Kinos. Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Weitere News zu “Saw” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon verdammt gespannt, wie der Film wird. Es wird auf jeden Fall schwer, den Klassiker zu toppen.