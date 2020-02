Scharlach-Woche in Destiny 2 gestartet

Bungie startete kürzlich die Scharlach-Woche in Destiny 2, ein kostenloses Event, das ab sofort bis zum 18. Februar für alle Spieler verfügbar ist.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass Bungie die Scharlach-Woche in Destiny 2 ankündigte. Jetzt ist das Event ab sofort bis zum 18. Februar für alle Hüter verfügbar.

Offiziell heißt es dazu: “Die Scharlach-Woche würdigt die unerschütterlichen Verbindungen, die Wächter auf und abseits des virtuellen Schlachtfeldes knüpfen.

In der Destiny-Community entstehen besondere Bindungen und Freundschaften, die ein Leben lang halten. Einige Spieler haben ihre wundervollen Geschichten darüber geteilt, wie Destiny 2 sie zusammengebracht hat.”

Hier einige der Geschichten:

„Wir haben lange Abende miteinander verbracht und alles gemacht, was es im Spiel zu tun gibt. Wir haben zu jeder Zeit gemeinsam gespielt, manchmal spät in der Nacht, weil ich Jetlag hatte.“

EnormeD2, ein belgischer Spieler, der nach Texas zog, als er seine zukünftige Frau in Destiny traf.

„Es hat ewig gedauert, bis wir uns getroffen haben. Das erste Mal war auf Paris Games Week 2017. […] Es ist seltsam, wenn du Leute zum ersten Mal siehst, die du nie von Angesicht zu Angesicht getroffen hast. Anfangs besteht eine Art Barriere. Sobald du mit ihnen redest, erkennst du aber sofort die Gemeinsamkeiten. Danach verschwindet die Barriere schnell.”

Line und Yoda (Zombies Faktory), französische Destiny-Fans und YouTuber, die ihren Clan zum ersten Mal im echten Leben getroffen haben und seitdem eng befreundet sind.

„Mein Mann Brandon und ich haben uns beim Destiny 2-Spielen getroffen – nun erwarten wir im Mai unser erstes Kind! Brandon ist ursprünglich aus Kalifornien, in weniger als 14 Tagen wird er für immer nach Schweden ziehen. […] Danke, dass ihr so ein tolles Spiel erschaffen und mich ohne es zu wissen mit meinem Seelenverwandten zusammengebracht habt! Ihr habt mein Leben in so vieler Hinsicht bereichert und dafür kann ich euch nicht genug danken.“

Frida, ein schwedischer Destiny-Fan, die im Spiel ihre große Liebe gefunden und eine Familie gegründet hat.

Das denken wir:

Was Bungie wohl als nächstes mit Destiny 2 geplant hat? Wir sind schon gespannt und hoffen mal wieder auf ein umfangreiches Inhalts-Update.