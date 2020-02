Shadow Arena: Beta-Test startet im Februar – Anmeldung ab sofort möglich

in

Pearl Abyss hat bekanntgegeben, dass die Beta des kommenden Arena-Fighters Shadow Arena in wenigen Tagen startet.

Habt ihr schon von dem Arena-Fighter Shadow Arena gehört? In diesem Spiel treten 40 Spieler alleine oder als Team in einer riesigen Schlacht gegeneinander an, bis nur noch einer überlebt.

Es gibt insgesamt neun spielbare Charaktere, die sich durch einzigartige Kampfstile auszeichnen. Und wer Lust hat, an der Beta des Spiels teilzunehmen, der kann sich über folgendem Link anmelden. Die Beta startet am 27. Februar und endet am 8. März.

Zum Spiel heißt es: “Unzählige werden fallen und nur einer wird den ultimativen Sieg in der Shadow Arena erlangen. Habt Ihr das Zeug dazu, um in erbitterten Schlachten, in denen 40 Helden gegeneinander kämpfen, Eure Feinde zu besiegen und der einzig wahre Champion zu werden?”

Übrigens: Shadow Arena war ursprünglich Teil des MMOs Black Desert, hat sich aber zu einem selbstständigen Titel mit Einflüssen aus den Genres MOBA, Battle Royale und MMO entwickelt.

Unter anderem erwarten uns zwei Modi Solo und Team: Im Solo-Modus können wir mit unseren Kampffähigkeiten glänzen, während es im Team-Modus auf komplexes strategisches Gameplay ankommt. Shadow Arena bietet dabei eine neue Art von PvP mit Koop-Elementen.

Das finale Spiel soll in der ersten Hälfte 2020 zuerst für PC erscheinen und später auch auf Konsole.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns eine spannende Kombination aus MOBA, Battle Royale und MMO, die sich Fans von Actionspielen nicht entgehen lassen sollten.