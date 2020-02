Shenmue 3: Story-DLC erscheint in wenigen Tagen

Deep Silver und Ys Net haben verkündet, dass Shenmue 3 in wenigen Tagen einen zweiten DLC erhalten wird.

Falls ihr Shenmue 3 gespielt habt, dann seid ihr mit der Story sicher schon durch und wartet vermutlich auf DLC-Nachschub. Und was das betrifft, habe ich eine gute Nachricht für euch: Der zweite Story-DLC erscheint bereits am 18. Februar.

In diesem kostenpflichtigen DLC trifft Ryo Hazuki auf einen alten Bekannten: Zhang Shuqin. Die beiden werden schnell in eine neue Eskapade verwickelt, in der nichts so ist, wie es scheint, erklärt Deep Silver.

Um Zugriff auf die DLC-Inahlte zu bekommen, müsst ihr Niaowu bereits erreicht haben. Das “Story Quest Pack” wird für den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Das denken wir:

Endlich gibt es Story-Nachschub. Aber viel wichtiger wäre, dass wir nicht zu lange auf Shenmue 4 warten müssen.