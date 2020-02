Silent Hill und Project Zero: Neue Filme angekündigt

Kürzlich wurden neue Filmadaptionen zu Silent Hill und Project Zero angekündigt.

Christophe Gans, der Regisseur des Films “Silent Hill”, kündigte fast schon beiläufig in einem Interview neue Filme zu Silent Hill und Project Zero an.

Im Interview heißt es: “Ich habe zwei Horrorfilmprojekte mit Victor Hadida. Ich arbeite an der Adaption des Videospiels Project Zero, die in Japan spielen wird. Insbesondere möchte ich das Spiel aber nicht aus seiner japanischen Spukhaus-Umgebung entfernen. Wir arbeiten auch an einem neuen Silent Hill. Das Projekt wird immer in dieser Atmosphäre einer kleinen amerikanischen Stadt verankert sein, die vom Puritanismus heimgesucht wird. Ich denke, es ist Zeit, ein neuen zu machen.”

Leider verriet Gans keine weiteren Details zu den beiden Projekten. Es ist jedoch bekannt, dass sich seit 2014 eine Adaption von Project Zero in der Mache befindet. Infos zu diesem Projekt gibt es aber kaum.

Bis auf dieses Interview gibt es bisher auch noch keine Infos zur neuen Verfilmung von Silent Hill. Das passt jdoch zur Meldung, dass Konami aktuell angeblich an zwei neuen Silent Hill-Spielen arbeitet.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Neue Filme zu Silent Hill und Project Zero? Nur her damit. Wir sind auch schon gespannt, was uns in den neuen Silent Hill-Spielen erwartet. Hoffentlich gibt es bald mehr Infos dazu.