Stadia bekommt fünf neue Spiele spendiert

Google kündigte kürzlich fünf neue Spiele an, die in den kommenden Monaten auf Stadia erscheinen werden.

Erst vor einigen Tagen kündigte Google zwei neue Spiele für Google Stadia an und mittlerweile wurde verraten, dass bald fünf weitere Titel verfügbar sein werden. Drei Spiele davon – Lost Words: Beyond the Page, Stacks on Stacks (on Stacks) und Spitlings – werden zeitexklusiv zuerst auf Stadia verfügbar sein.

Ihr dürft euch auf folgende Spiele freuen:

Lost Words: Beyond the Page: Lost Words: Beyond the Page, vom Entwickler Sketchbook Games und Publisher Modus Games, ist ein mehrfach ausgezeichnetes, narratives, atmosphärisches Rätselspiel, das auf den Tagebuchseiten eines jungen Mädchens spielt. Spieler führen die aufstrebende Autorin Izzy durch die Fantasiewelt Estorias, in der ihre Worte eine ungeheure Macht besitzen. Sie müssen mit den Wörtern agieren, um herausfordernde Rätsel zu lösen.

Panzer Dragoon Remake: Panzer Dragoon Remake, vom Entwickler Megapixel Studios und Publisher Forever Entertainment, ist eine neue, überarbeitete Version des Klassikers, die ihren Wurzeln treu bleibt. Auf einem fremden Planeten sind zwei Drachen erwacht. Um den Planeten zu retten, müssen Spieler mit einer mächtigen, antiken Waffe den Prototypen-Drachen aufhalten, bevor dieser den Turm erreicht. Dabei werden sie von dem gepanzerten blauen Drachen unterstützt.

Serious Sam Collection: Spieler treten in die Fußstapfen des legendären Action-Helden Sam “Serious” Stone und müssen die Welt vor einer Alien-Invasion retten, indem sie gegen scheinbar nicht enden wollende Horden von Feinden kämpfen.



Die Serious Sam Collection, vom Entwickler Croteam und Publisher Devolver Digital, kann mit bis zu 16 Spielern online oder vier Spielern im lokalen Koop-Modus gespielt werden. Sie enthält alle Inhalte von Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter und Serious Sam 3: BFE, einschließlich der Erweiterungen The Legend of the Beast und Jewel of the Nile.

Stacks on Stacks (on Stacks): In Stacks on Stacks (on Stacks), entwickelt und veröffentlicht von Herringbone Games, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rockit und nutzen ihren Helm, um die bunten Ziegelsteine zu stapeln. Sie müssen stabile Türme bauen und diese gleichzeitig vor seltsamen Gefahren verteidigen, wie Geistern oder einem Feuerball-spuckenden Drachen.



Stacks on Stacks (on Stacks) umfasst einen Einzelspieler-Storymodus sowie lokale Koop- und Split-Screen-Optionen.

Spitlings: In diesem Action-Arcade-Chaosspiel haben die Spieler die Kontrolle über einen Spitling, eine charmante, quadratische Kreatur mit Zähnen, mit der sie verschiedene Minispiele absolvieren müssen. Spitlings, vom Entwickler Massive Miniteam und Publisher HandyGames, enthält einen Story-Modus sowie einen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie die Zukunft von Stadia aussieht. Wenigstens dürfen wir uns nach und nach über eine wachsende Spieleauswahl freuen, auch wenn das Ganze etwas schleppend vorangeht.