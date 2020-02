Streets of Rage 4: Video zeigt neuen spielbaren Charakter

in

Kürzlich wurde ein neues Video zum kommenden Brawler Streets of Rage 4 veröffentlicht, das unter anderem einen neuen spielbaren Charakter zeigt.

Bis zum Release von Streets of Rage 4 müssen wir uns ja noch etwas gedulden, aber dafür wurde kürzlich ein Trailer veröffentlicht, der mit Floyd Iraia einen neuen Charakter vorstellt.

Dazu heißt es in dder offiziellen Pressemitteilung: “Der neue Charakter Floyd richtet mit seinen unglaublich starken kybernetischen Armen ernsthaften Schaden an – er ist ein hochmodernes Upgrade, erschaffen vom spielbaren Cyborg aus Streets of Rage 3, Dr. Zan. Während sich Floyd langsamer bewegt und seine Gesundheit langsamer als die der meisten anderen regeneriert, hat er die größte Reichweite der spielbaren Figuren und eine enorme Kraft, die dafür sorgt, dass jede Combo, die er einem Feind zufügt, verheerend ist.”

Abbgesehen davon verkündeten der Publisher Dotemu mit den Co-Entwicklern Lizardcube und Guard Crush Games, dass die Rückkehr der ikonischen Serie ab diesem Frühjahr online für zwei Spieler und offline für bis zu vier Spieler spielbar sein wird.

Den 2-Spieler-Online- und 4-Spieler-Offline-Modus bekommt ihr zusammen mit Floyd im nachfolgenden Trailer zu sehen:

Streets of Rage 4 erscheint im Frühling dieses Jahres für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Fans der Reihe mussten schon viel zu lange auf eine Fortsetzung warten. Wir freuen uns schhon auf den vierten Teil.