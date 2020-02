Temtem: Das von Pokemon inspirierte Spiel wurde in einem Monat über eine halbe Million Mal verkauft

Publisher Humble Bundle und das Studio Crema haben verkündet, dass sich das von Pokemon inspirierte Spiel Temtem über eine halbe Million Mal verkauft hat.

Wir berichteten ja schon öfters über das Online-RPG Temtem, das am 21. Januar veröffentlicht wurde. Mittlerweile wurde verkündet, dass sich der Titel innerhalb eines Monats über eine halbe Million Mal verkauft hat. Beeindruckend, oder?

Im offiziellen Tweet dazu heißt es: “Temtem wurde weltweit offiziell über 500.000 Mal verkauft! Wir wollten uns bei allen für eure Unterstützung bedanken und einen Blick darauf werfen, wie es uns bisher so geht. Es kommt noch so viel mehr!”

Hier der Tweet:

Interesting facts, don’t you think?

Here’s another nice number: Temtem has officially sold over 500.000 copies worldwide!🎉✨

We wanted to thank everyone for their support, and take a look at how we are doing so far ❤

There is so much more yet to come!