The Dark Pictures Anthology: Little Hope offiziell angekündigt

Auch wenn wir am Ende von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan bereits einen ersten Teaser zu Little Hope zu sehen bekommen haben, wurde das Spiel nun offiziell angekündigt.

So verriet Bandai Namco Entertainment, dass Little Hope, der zweite Teil der The Dark Pictures Anthology, im Sommer 2020 erscheinen wird. “Wir haben uns sehr über die Reaktionen der SpielerInnen und den Erfolg von Man of Medan, den ersten Teil der The Dark Pictures Anthology, gefreut”, so Peter Samuels, CEO von Supermassive Games.

“Wir wissen das Feedback der Community zu schätzen und sind motiviert, weitere atemberaubende Horror-Erlebnisse, wie das bald erscheinende Little Hope, zu entwickeln.”

Und darum geht es im Spiel: “Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gefangen und versuchen vor den albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen. Um der kleinen Stadt zu entkommen, müssen sie die Bedeutung der Geschehnisse verstehen und herausfinden, wie diese mit ihnen zusammenhängen.”

