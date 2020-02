The Witcher 3: Neuer Patch für Switch verbessert die Grafik und ermöglicht Cross Save

Kürzlich wurde bekannt, dass der neueste Patch der Switch-Version von The Witcher 3 die Grafik des Spiels verbessert und Cross Save einführt.

Falls ihr The Witcher 3 auf der Switch spielt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Der neueste Patch hat es in sich. Und zwar tauchten im Netz Infos zum neuen Patch auf, laut denen neue Grafikoptionen den Weg ins Spiel finden werden.

Unter anderem dürfen wir uns auf folgende Grafikoptionen freuen:

Hier zwei Bilder, die zeigen, wie sich die Grafik durch den Patch verändert:

New patch for Witcher 3 on Switch offers cross-save functionality (import your Steam/GOG saves), improved graphics and new graphics optionshttps://t.co/ogYSkRLGFG



Left: old

Right: new pic.twitter.com/anjj4quoNK