The Witcher 3: Über 50 Millionen US-Dollar Umsatz auf Steam

CD Projekt verkündete kürzlich, dass The Witcher 3 für einen Rekordumsatz von 50 Millionen US-Dollar auf Steam gesorgt hat.

Falls ihr euch fragt, wie erfolgreich das Rollenspiel The Witcher 3 auf Steam ist, lautet die Antwort: mega erfolgreich. Wie CD Projekt kürzlich verriet, sorgte die Steam-Version von The Witcher 3: Wild Hunt für einen Umsatz von über 50 Millionen US-Dollar.

Dies gilt für den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2018 und heute. The Witcher 3 wurde bereits 2015 für den PC veröffentlicht. Mit anderen Worten: Das Spiel brachte nach drei Jahren noch zusätzliche 50 Millionen US-Dollar ein.

Mit Sicherheit ist unter anderem die immense Popularität der Netflix-Serie “The Witcher”, die im Dezember 2019 an den Start ging, für den Umsatzanstieg verantwortlich.

Nach dem Start der Serie wollten so viele neue Spieler den Open-World-Titel erleben, dass The Witcher 3 seine bisher höchste Anzahl an gleichzeitigen Spielern erreichte. Verrückt, oder?

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0