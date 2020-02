“The Witcher”: Die Produktion der zweiten Staffel der Netflix-Serie beginnt bald

Kürzlich wurde bekannt, dass die Produktion der zweiten Staffel der Netflix-Serie “The Witcher” in wenigen Tagen beginnen wird.

Wartet ihr auf die zweite Staffel von “The Witcher”? Leider müssen wir uns da noch etwas gedulden, aber wenigstens wissen wir mittlerweile, dass die Produktion bald beginnt.

Wie screenrant.com berichtet, beginnt die Produktion voraussichtlich im Februar dieses Jahres in Großbritannien, Schottland und in Teilen Osteuropas. Veröffentlicht wird die zweite Staffel wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr.

Abgesehen davon berichtet deadline.com, dass die Schauspielerin Carmel Laniado mitspielen wird. Sie übernimmt die Rolle von Violet, “ein junges Mädchen, dessen verspieltes und skurriles Auftreten eine Front für einen schlaueren und sadistischeren Charakter darstellt.”

Sie trat im Film “Dolittle” als Lady Rose und als junge Lottie in der Miniserie “A Christmas Carol” auf. Übrigens: Showrunnerin Hissrich sagte, sie habe bereits Pläne für mehr als fünf Seasons. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns noch so in der Serie erwartet.

Das denken wir:

Die erste Staffel war sehr unterhaltsam, aber wir hoffen, dass Staffel 2 noch mal einen draufsetzt.

