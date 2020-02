THQ Nordic kündigt Gothic Remake offiziell für Next-Gen-Plattformen an

THQ Nordic verkündete kürzlich, dass sich das Gothic Remake offiziell für Next-Gen-Plattformen in Entwicklung befindet.

Ende letzten Jahres veröffentlichte THQ Nordic überraschend eine Teaser-Demo zu einem Remake des Klassikers Gothic. Mittlerweile wurde verraten, dass das Remake offiziell für Next-Gen-Plattformen entwickelt wird.

THQ Nordic Business and Product Development Director Reinhard Pollice sagte: “Wir sind bereit für die Herausforderung, ein vollständiges Gothic-Remake zu entwickeln, das der ursprünglichen Erfahrung so treu wie möglich bleibt und die atmosphärische Welt von Gothic in einen hochwertigen Look versetzt und bestimmte Spielmechaniken sorgfältig modernisiert.”

Nach Angaben des Unternehmens spielten bisher über 180.000 Spieler den Playable Teaser des Gothic Remakes. Darüber hinaus befürworteten 94,8% der Benutzer, die Feedback gaben, ein Remake des Spiels.

Leider gibt es aktuell kein Info darüber, wann das Gothic Remake herauskommen wird. Bisher ist nur bekannt, dass es in idesm Jahr nicht mehr erscheinen wird. Das ist aber keine wirkliche Überraschung.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Gothic-Fans müssen schon viel zu lange auf ein neues Spiel warten. Cool, dass der Klassiker nun ein Remake spendiert bekommt.

Quelle: dsogaming.com