Twin Soul ist ein fotorealistisches Horror-Rätselspiel (Demo)

Das Studio White Noise Team arbeitet gerade an einem fotorealistischen Horror-Rätselspiel namens Twin Soul. Kürzlich wurde die Demo dazu veröffentlicht.

Mal wieder Lust auf etwas Horror? Da hätte ich etwas für euch: das Horror-Rätselspiel Twin Soul. Hier erwartet euch ein ziemlich unheimlicher Titel, in dem ihr zahlreiche Puzzles lösen müsst.

Der Titel spielt irgendwo in Osteuropa in einer fernen und trostlosen Stadt. Ihr müsst euch schrecklichen Kreaturen stellen und abgedrehte Rätsel lösen, um zu überleben. “Das Spiel wirft eine Vielzahl von sozialen Problemen auf, deren Ausdruck in der Erscheinung von Monstern, der Umwelt und den Charakteren selbst zu suchen ist”, so die offizielle Beschreibung.

Laut den Entwicklern wurde das Projekt stark von Team Silent, H.R.Giger und David Lynch inspiriert. Ziel des Projekts ist es, ein echtes psychologisches Horrorerlebnis zu schaffen.

Erscheinen soll Twin Soul für PlayStation, PlayStation VR, Xbox One und PC.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Herunterladen könnt ihr euch die Demo über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte die Demo unbedingt ausprobieren. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Spiel.