Vier neue Charaktere für One Punch Man: A Hero Nobody Knows angekündigt

Bandai Namco Entertainment kündigte vier neue Charaktere für das Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows an.

Der Release von One Punch Man: A Hero Nobody Knows lässt nicht mehr lange auf sich warten und je näher der Release rückt, desto mehr Infos bekommen wir zum Spiel. Erst kürzlich wurden vier neue Kämpfer enthüllt.

Bei den Charakteren handelt es sich um zwei neue Helden und zwei neue Monster:

Puri-Puri Prisoner: Trotz seiner Angewohnheit andere Männer anzugreifen, ist er ein S-Klasse Held, den es nicht zu unterschätzen gilt. Er gab sich als Anführer einer Gefängnisgang aus, um diesem zu entkommen und Zivilisten vor dem König der Tiefsee zu beschützen. Im Kampf zerreißen seine Muskeln die Kleidung, sodass er seinen Gegnern nackt gegenüberstehen muss.

Trotz seiner Angewohnheit andere Männer anzugreifen, ist er ein S-Klasse Held, den es nicht zu unterschätzen gilt. Er gab sich als Anführer einer Gefängnisgang aus, um diesem zu entkommen und Zivilisten vor dem König der Tiefsee zu beschützen. Im Kampf zerreißen seine Muskeln die Kleidung, sodass er seinen Gegnern nackt gegenüberstehen muss. “Schlangenbiss-Faust”-Snek: Er ist ein A-Klasse-Held und bekannter Anwärter des Super Fight Tournaments, der seine ungeheure Schnelligkeit und Stärke gegen seine Gegner einsetzt. Seit seinem Sieg gegen ein Schlangen-Typ-Monster, trägt er dessen Haut als Trophäe.



Er ist ein A-Klasse-Held und bekannter Anwärter des Super Fight Tournaments, der seine ungeheure Schnelligkeit und Stärke gegen seine Gegner einsetzt. Seit seinem Sieg gegen ein Schlangen-Typ-Monster, trägt er dessen Haut als Trophäe. Krabbe Lante: Ein ehemaliger Mensch, der zu viele Krabben aß und sich so zu einem krebsähnlichen Monstrum entwickelte. Er ist das erste Monster, das Saitama kennenlernte, als dieser noch Haare besaß und lehrte ihn, dass er das Potenzial eines Helden besitzt.



Ein ehemaliger Mensch, der zu viele Krabben aß und sich so zu einem krebsähnlichen Monstrum entwickelte. Er ist das erste Monster, das Saitama kennenlernte, als dieser noch Haare besaß und lehrte ihn, dass er das Potenzial eines Helden besitzt. Boros: Er ist bekannt als Herrscher des Universums und Anführer einer Gruppe von Alien-Piraten. Aufgrund seiner einmaligen Kräfte sucht er immer noch nach einem passenden Gegner. Vielleicht befindet sich dieser unter den Helden der Erde.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows erscheint am 28. Februar für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Mit A Hero Nobody Knows erwartet uns ein Kampfspiel mit vielen coolen Ideen, die das Spiel deutlich von der Konkurrenz abheben. Wir freuen uns schon auf den Release.