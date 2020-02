Was ist Doom Eternal? (Trailer)

Bethesda veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer, in dem ihr erfahrt, was Doom Eternal eigentlich ist.

Ok, eigentlich sollte jedem klar sein, was Doom Eternal ist: ein Ego-Shooter, in dem ihr Dämonen aus der Hölle erledigen müsst, um so die Menschheit zu retten. Aber für alle, die noch nie von Doom Eternal gehört haben, veröffentlichte Bethesda einen neuen Trailer mit dem Titel “What is DOOM Eternal?”.

Hier bekommt ihr noch mal eine kurze Zsammenfassung des Spiels. Euch erwartet eine actionreiche Singleplayer-Kampagne, Online-Multiplayer und ein Battlemode, in dem zwei Spieler als Dämonen gegen den Doom Guy antreten.

Hier der Trailer:

Doom Eternal geht am 20. März 2020 für PC, PS4 und Xbox One an den Start. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer den Vorgänger mochte, der wird mit Eternal voll auf seine Kosten kommen. Hier erwarten uns viele coole Neuerungen.