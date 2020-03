Avalanche veröffentlicht Teaser-Trailer zu einem unbekannten Spiel

in

Das Studio Avalanche hat kürzlich einen neuen Teaser-Trailer zu einem bisher unbekannten Spiel veröffentlicht.

Das Entwicklerstudio Avalanche (Just Cause) hat aktuell mehrere Projekte in der Mache. Zu einem dieser Projekte wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen fidnet.

Im Teaser sehen wir nur eine verschneite Gegend und den Eingang einer Höhle. Am Ende des Teaser wird dann eine ganz kurze Gameplay-Szene gezeigt, die vermuten lässt, dass es sich hier um einen Ego-Shooter handelt, in dem man gegen Monster kämpfen muss.

Verantwortlich für den Titel ist übrigens die Avalanche-Abteilung Systemic Reaction (Generation Zero).

Hier der Teaser:

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite der Avalanceh Studios.

Das denken wir:

Woran Avalanche wohl da arbeitet? Hoffentlich müssen wir nicht mehr lange auf die Ankündigung des Shooters warten.