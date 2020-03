Black Mesa 1.0: Das Half-Life-Remake wurde auf Steam veröffentlicht (Trailer)

in

Kürzlich wurde das Half-Life-Remake Black Mesa 1.0 auf Steam veröffentlicht.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass das Team hinter Black Mesa verkündet hat, dass das Half-Life-Remake noch im März erscheinen würde – jetzt wurde das Spiel auf Steam veröffentlicht.

Und mit dem Spiel ging auch der Launch-Trailer an den Start, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Spiel erwartet: typische Half-Life-Action in einem neuen Grafikgewand, das ziemlich beeindruckend aussieht.

Zum Trailer schreibt das Team: “Wir sind endlich da! Nach 15 Jahren bei diesem Projekt ist es großartig zu sehen, dass alles zusammenkommt. So stolz auf das Team.”

Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Sie sind Gordon Freeman, ein theoretischer Physiker an der Black Mesa Research Facility. Als ein Routineexperiment schrecklich schief geht, müssen Sie sich durch eine interdimensionale Alien-Invasion und eine blutrünstige militärische Aufräumcrew kämpfen, um das Wissenschaftsteam zu retten … und die Welt!”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Warten hat endlich ein Ende. Fans von Half-Life sollten dieses Remake unbedingt ausprobieren.