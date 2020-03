Blair Witch erscheint im Sommer für die Switch

Das Studio Blooper Team hat kürzlich angekündigt, dass das Horrorspiel Blair Witch für die Nintendo Switch erscheint.

Der Titel Blair Witch ist bereits seit letztem Jahr für PC, PS4 und Xbox One verfügbar, aber jetzt wurde verkündet, dass das Spiel in diesem Jahr auch für die Nintendo Switch erscheint.

Demnach soll Blair Witch bereits im Sommer für die Handheld-Konsole verfügbar sein. Offiziell heißt es zum Spiel: “Wir schreiben das Jahr 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Du schlüpfst in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit einer turbulenten Vergangenheit, und nimmst an der Suche teil. Was als gewöhnliche Suchaktion beginnt, verwandelt sich schon bald in einen Albtraum, in dem du gezwungen bist, dich deinen Ängsten und der Hexe von Blair zu stellen – einer mysteriösen Gestalt, die den Wald heimsucht …”

Hier der Trailer zur Switch-Version:

Ich finde, dass das Spiel den Spirit des Films sehr gut einfängt und auf jeden Fall ein paar unterhaltsame Horrorstunden bietet. Hier erwartet euch ein unheimlicher Trip mit ein paar sehr guten Ideen. Empfehlung!

Das denken wir:

Blair Witch ist ein tolles Spiel. Cool, dass sich jetzt auch Switch-Besitzer über den Titel freuen dürfen.