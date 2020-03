Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered geleakt

in

Kürzlich wurde Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered durch ein koreanisches Rating Board geleakt.

Gerüchte zu einem Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 machen ja schon länger die Runde und wie es scheint, stimmen diese Gerüchte.

Wie wir darauf kommen? Das koreanische Game Rating and Administration Committee hat Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered bereits bewertet. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered hat eine “18” bekommen.

Dieses Remaster wird übrigens wohl nur die Einzelspieler-Kampagne des Spiels enthalten. Derzeit ist nicht geplant, den Mehrspielermodus von Modern Warfare 2 neu aufzulegen.

Bisher ist nicht bekannt, wann dieses Remaster auf den Markt kommt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das Spiel irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen wird.

Die Bewertung des koreanisches Rating Boards für Modern Warfare 2 Remastered findet ihr hier.

Call of Duty: Modern Warfare 2 wurde von Infinity Ward entwickelt und erschien am 10. November 2009 weltweit für PC, Xbox 360 und PlayStation 3. Etwas später folgten Versionen für macOS und Nintendo DS. Das Spiel stellt den sechsten Teil der Call-of-Duty-Reihe und die direkte Fortsetzung von Call of Duty 4: Modern Warfare dar.

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wann das Spiel offiziell vorgestellt wird. Lange wird das vermutlich nicht mehr dauern.