Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale – Leak zeigt angeblich die brutalen Finisher in Warzone

in

In einem neuen Video bekommen wir angeblich die Finisher in Warzone, dem kommenden Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, zu sehen.

Bisher haben Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward den Battle-Royale-Modus Warzone für Call of Duty: Modern Warfare noch nicht offiziell bestätigt – und das trotz einiger Leaks. Jetzt bin ich auf einen neuen Leak gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Der Modern Warfare YouTuber “IceManIsaac” zeigt in einem aktuellen Video Finisher-Angriffe, die es wohl in Warzone geben wird. Der YouTuber spielte mit den Spieleinstellungen herum und stellte fest, dass es eine Last-Man-Standing-Mechanik gibt.

Diese ermöglicht es, wenn man blutend auf dem Boden liegt, Gegner noch zu schlagen, während man darauf wartet, von Teamkameraden wiederbelebt zu werden. In dieser Siuation ist man ein leichtes Ziel für Gegner, die einem mit einem Finisher den Garaus machen können.

Und diese Finisher sind ziemlich brutal. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Clip überzeugen, in dem “IceManIsaac” alle Angriffe präsentiert.

Aktuell können wir nicht sagen, ob diese Animationen wirklich im Battle Royale-Modus des Spiels enthalten sein werden, aber es ist nicht unwahrscheinlich, denn wofür sollten sie sonst sein? Abgesehen davon sind solche Finisher ein relativ gängiges Feature in Battle Royale-Spielen. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Call of Duty: Modern Warfare haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Diese Finisher sind richtig brutal. Wir sind schon gespannt, ob sie wirklich in Warzone zum Einsatz kommen.