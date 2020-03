Call of Duty Warzone hat jetzt über 30 Millionen Spieler

Activision hat verkündet, dass der Free2Play-Shooter Call of Duty: Warzone weltweit mittlerweile über 30 Millionen Spieler hat.

Kurz nach dem Release des kostenlosen Battle-Royale-Shooters Call of Duty Warzone berichteten wir darüber, dass das Spiel nach den ersten 24 Stunden breits über 6 Millionen Spieler hatte.

Wenige Tage darauf verkündete Activision, dass das Spiel die 10-Millionen-Spieler-Marke geknackt hat. Und jetzt gibt es die nächste Erfolgsmeldung. Und zwar hat Call of Duty Warzone nun 30 Millionen Spieler. Ziemlich beeindruckend, oder?

Hier der offizielle Tweet dazu:

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK