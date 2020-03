Call of Duty Warzone hat mittlerweile über 15 Millionen Spieler

Activision hat kürzlich verkündet, dass Call of Duty: Warzone weltweit mittlerweile über 15 Millionen Spieler auf allen Plattformen hat.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone nach den ersten 24 Stunden bereits über 6 Millionen Spieler hatte. Jetzt verkündete Activision eine weitere Erfolgsmeldung.

Und zwar wird Warzone weltweit mittlerweile auf allen Plattformen von über 15 Millionen Spielern gespielt. Ziemlich beeindruckend, oder? Hier der entsprechende Tweet dazu:

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C