Call of Duty Warzone hatte in den ersten 24 Stunden über 6 Millionen Spieler

Activision hat kürzlich verkündet, dass Call of Duty Warzone in den ersten 24 Stunden über 6 Millionen Spieler hatte.

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks veröffentlichte Activision den Battle-Royale-Shooter Call of Duty Warzone am 10. März und einen Tag nach dem Start wurde nun schon die erste Erfolgsmeldung verkündet.

Demnach wurde Warzone in den ersten 24 Stunden bereits von über 6 Millionen Spielern gespielt. Ziemlich beeindruckend, oder? Im offiziellen Tweet dazu heißt es: “Was für ein Tag! In 24 Stunden sind über 6 Millionen von euch in #Warzone gelandet. Vielen Dank – wir fangen gerade erst an”

Hier der Tweet:

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4