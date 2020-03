Call of Duty Warzone mit Trailer vorgestellt – Battle Royale für 150 Spieler und Free2Play

in

Activision hat den Battle-Royale-Shooter Call of Duty Warzone offiziell mit einem ersten Trailer vorgestellt.

Nach all den Gerüchten und Leaks zu Call of Duty Warzone wurde das Spiel nun endlich offiziell mit einem ersten Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Das Wichtigste: Warzone startet heute, am 10. März, als Free2Play-Titel auf PS4, PC und Xbox inklusive Crossplay. Im Spiel treten bis zu 150 Spieler in Squads auf einer riesigen Map gegeneinander an. Cool: Wenn ein Spieler stirbt, dann ist die Runde für ihn noch nicht vorbei. Nach dem virtuellen Ableben erwartet ihn eine 1v1-Arena. Gewinnt man, dann darf man ins Spiel zurückkehren.

Übrigens gibt es zwei Spielmodi, die im Trailer vorgestellt werden: Battle Royale und Beutegeld. Zu Battle Royale heißt es: “Ein Kampf ums Überleben. Stürzen Sie sich in ein gewaltiges Feuergefecht, um als letzter Trupp noch auf den Beinen zu stehen.”

Und hier die Beschreibung zu Beutegeld: “Schließen Sie sich mit Ihren Teamkameraden zusammen, um im Spiel Geld im Wert von 1 Million Dollar zu verdienen.”

Hier der Clip:







