Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Der neue Trailer dreht sich um dich

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zum kommenden Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht.

Noch in diesem Jahr erwartet uns mit Captain Tsubasa: Rise of New Champions ein sehr interessantes Fußballspiel, in dem ihr euren eigenen Helden erstellen könnt, um mit ihm und eurem Team an die Spitze der Liga aufzusteigen.

Im neuen Trailer bekommt ihr unter anderem zu sehen, wie zahlreich die Individualisierungsoptionen für euren Charakter sind und die Dialogoptionen werden ebenfalls gezeigt.

In diesem Spiel erwartet euch Arcade-Fußballspiel, in dem ihr Superangriffe in Echtzeit ausführen könnt, wie man sie aus dem Anime kennt – und das sieht wirklich ziemlich cool aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier der Trailer:

Bisher ist bekannt, dass folgende Charaktere dabei sind, über die sich Fans sicher freuen werden: Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Genzo Wakabayashi, Taro Misaki, Jun Misugi, Hikaru Matsuyama, Shun Nitta, Masao Tachibana, Kazuo Tachibana, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Hanji Urabe, Masao Nakayama, Takeshi Kishida, Tetsuo Ishida, Kazuto Takei, Kozo Kira, Koji Nishio, Noboru Sawaki, Sanaé Nakazawa.

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein ziemlich abgefahrenes Fußballspiel, das nicht nur Fans des Mangas und Animes gefallen wird.