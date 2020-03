Coronavirus: E3 2020 wird voraussichtlich abgesagt

Verschiedene Quellen behaupten, dass die E3 2020 abgesagt wird. Der Grund: der Coronavirus.

Der Coronavirus sorgt in diesen Tagen dafür, dass weltweit Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Durch diese Masnahme soll die Grippe eingedämmt werden. Und wie es scheint, ist nun auch die Videospielmesse E3 2020 in Los Angeles betroffen.

So behaupten verschiedene Quellen, dass die E3 abgesagt wird. Diese Info stammt angeblich von verschiedenen Entwicklern und Publishern. Offiziell ist das bisher noch nicht, aber es sieht so aus, als würde es noch heute eine offizielle Ankündigung geben.

Hier die entsprechenden Tweets:

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way. E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening. Cancel your plans.

Been hearing secondhand whispers tonight from several devs/pubs that E3 is cancelled, although I’ve also heard from a couple of people in positions to know that the ESA hasn’t officially made a decision yet and is still consulting with pubs. Either way, it’s only a matter of time https://t.co/Od0MDj3ZXv