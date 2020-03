Coronavirus: PlayStation-Mitarbeiter arbeiten bis Mai von zu Hause aus

Kürzlich wurde bekannt, dass PlayStation-Mitarbeiter wegen der Ausbreitung des Coronavirus noch bis Mai von zu Hause aus arbeiten.

Am 22. März 2020 wurde für Deutschland wegen der Coronavirus-Pandemie ein umfassendes Kontaktverbot beschlossen. Diese Regelung gilt aktuell für 14 Tage. Im selben Zug haben weltweit viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Home Office geschickt – so auch Sony Interactive Entertainment.

Aktuell arbeiten PlayStation-Mitarbeiter von zu Hause aus. Und wie es aussieht, wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben. Offenbar werden die Angestellten noch bis in den Mai hinein daheim arbeiten.

Patrick Klepek, der für den Gaming-Bereich Waypoint von VICE schreibt, veröffentlichte letzte Woche einen Tweet, in dem er erklärte, dass das Unternehmen ein Memo verschickt hat, in dem es seine Mitarbeiter anwies, bis mindestens 30. April von zu Hause aus zu arbeiten.

Dies ist eine Erweiterung sowohl für die europäischen als auch für die nordamerikanischen Büros, die ursprünglich nur vorübergehend zu Hause sein sollten.

In diesem Memo heißt es auch, dass das Personal weiterhin bezahlt wird, “unabhängig von der Fähigkeit, Fernarbeit aufgrund von Aufgaben oder Verantwortlichkeiten auszuführen”.

According to a memo I’ve been briefed on, all NA/European PlayStation employees will continue working from home through at least April 30, due to coronavirus. Workers will continue to be paid, “regardless of ability to perform remote work due to job function or responsibilities.”