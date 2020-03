Dank dieser Mod könnt ihr Resident Evil 2 jetzt auch als Ghostbusters spielen

in

Der Modder “George Chief” hat eine Modifikation für das Resident Evil 2 Remake veröffentlicht, die es ermöglicht, als Ghostbusters zu spielen.

Heute habe ich etwas für Fans der Ghostbusters. Und zwar veröffentlichte der Modder “George Chief” eine Mod für Resident Evil 2, dank der man als Peter Venkman und Egon Spengler von den Ghostbusters spielen kann.

Das Ganze sieht so verrückt aus, wie es sich anhört. Davon könnt ihr euch aber mit den nachfolgenden Clips selbst überzeugen. Die Videos zeigen die Skins in Aktion. Es sieht aus, als hätte der Modder die 3D-Modelle aus Ghostbusters: The Video Game Remastered verwendet.

Cool: Die Modelle verfügen sogar über animierte Gesichter. Herunterladen könnt ihr euch die Skins über diesen Link.

Übrigens: Die beiden anderen Ghostbusters-Mitglieder Dr. Raymond “Ray” Stantz und Winston Zeddemore werden laut des Modders ebenfalls bald als Skins veröffentlicht.

Hier zwei Videos, in denen ihr die Skins zu sehen bekommt:

Das denken wir:

Es ist schon abgefahren, welche Mods es mittlerweile für dieses Remake gibt. Und wie es scheint, haben wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.