Death Stranding: Hideo Kojima zeigt den Fotomodus der PC-Version in Aktion

Hideo Kojima hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem wir den Fotomodus der PC-Version von Death Stranding zu sehen bekommen.

Kürzlich haben der Publisher 505 Games und das Studio Kojima Productions verkündet, dass die PC-Version des Actionspiels Death Stranding am 2. Juni erscheint. Mit anderen Worten: Bis zum Release müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden. Dafür hat Hideo Kojima nun ein neues Video veröffentlicht.

In diesem Video bekommen wir den Fotomodus der PC-Version zu sehen. genauer gesagt werden ein paar ziemlich coole Beispielfotos gezeigt. Abgesehen davon erklärt Kojima im selben Tweet, dass demnächst ein weiteres Video folgt, in dem gezeigt wird, wie man den Fotomodus verwendet.

Hier der entsprechende Tweet:

These are some examples from the Photo Mode in the PC ver. We will introduce on how to create them in another video later. Me, and some staffs that loves to take photos enjoyed making this Mode! Available, June 2nd.



Pre-order nowhttps://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/WvMwqzPiBn