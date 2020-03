Death Stranding: Norman Reedus spricht mit Hideo Kojima über zukünftige Projekte

Norman Reedus hat in einem Interview mit Wired verraten, dass er aktuell mit Hideo Kojima über zukünftige Projekte spricht.

Falls euch die Zusammenarbeit von Norman Reedus mit Hideo Kojima für das Spiel Death Stranding gefallen hat, habe ich eine gute Nachricht für euch: Wie es aussieht, arbeiten die zwei für ein weiteres Projekt zusammen.

In einem Interview mit Wired erklärte Reedus: “Ich habe das Videospiel [Death Stranding] gemacht, weil Guillermo Del Toro mich ursprünglich angerufen hat und gesagt hat: ‘Hey, ein Typ namens Hideo Kojima wird dich anrufen. Sag einfach ja.’ Und ich sagte: ‘Wer ist er?’ ‘Egal wer er ist, sag einfach ja'”

Reedus fuhr fort: “Und dann traf ich Hideo auf der Comic-Con in San Diego, er kam zurück, als wir ein anderes Spiel machen wollten und er zeigte mir, woran er arbeitete. Ich war einfach umgehauen, der Typ ist wie ein Supergenie und dann habe ich mich mit ihm angefreundet, angefangen mit ihm zu arbeiten und wir haben weitergemacht. Also haben wir Death Stranding gemacht, was ein großer Erfolg war, und wir sind in Gesprächen, um andere Sachen zu machen.”

Das Problem: Hier hören die Infos aber auch schon auf. Wir wissen also nicht, woran die zwei aktuell arbeiten, aber gut möglich, dass es mit Death Stranding zu tun hat.

Es kann abr auch gut sein, dass Reedus und Kojima an einem komplett anderen Projekt arbeiten. Wie ihr vermutlich wisst, sollte Reedus ja bereits im eingestellten Silent Hills die Hauptrolle spielen. Und wer weiß? Vielleicht erscheint das Spiel ja doch noch früher oder später.

Wie auch immer. Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir würden uns sehr über Silent Hills freuen. Bis wir wissen, woran die zwei gerade arbeiten, werden aber mit Sicherheit noch einige Monate vergehen.