Death Stranding: So funktioniert der Fotomodus

Hideo Kojima hat kürzlich ein weiteres Video zum Fotomodus der PC-Version von Death Stranding veröffentlicht.

Wahrscheinlich habt ihr bereits mitbekommen, dass es in der PC-Version Death Stranding einen Fotomodus geben wird. Erst kürzlich berichteten wir über ein Video, in dem wir einige Beispielfotos zu sehen bekommen haben.

Mittlerweile wurde ein weiters Video veröffentlicht, in dem wir zu sehen bekommen, wie der Fotomodus im Spiel funktioniert. Wie gewohnt, hat man zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um die Schnappschüsse anzupassen.

Beispielsweise ist es sogar möglich, die Haltung und den Gesichtsausdruck des BBs anzupassen. Hier seht ihr, wie das Ganz in Aktion aussieht:

Introducing how to use DEATH STRANDING PC version Photo Mode. It’s still under development but i think you can see the idea of how the process goes. I may consider this feature as an update, since there’re many requests from Sam’s in the world.

