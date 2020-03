Der nächste AAA-Titel von CD Projekt RED spielt im Witcher-Universum

in

CD Projekt RED hat bestätigt, dass der nächste AAA-Titel des Studios im Witcher-Universum spielen wird.

Adam Kicinski von CD Projekt RED hat im Rahmen eines Interviews bestätigt, dass das nächste AAA-Spiel des Studios zwar nicht The Witcher 4 heißen wird, aber im Witcher-Universum angesiedelt ist.

Kicinski erklärte: “Wir haben bereits an einem anderen Einzelspielerspiel gearbeitet. Wir haben derzeit ein relativ klares Konzept darüber, was es ist. Wir möchten jedoch im Moment keine Zeit damit verbringen. Nachdem die Arbeit an Cyberpunk 2077 abgeschlossen ist, werden wir mit der Entwicklung unseres nächsten Spiels beginnen.”

Kicinski hat außerdem bestätigt, dass CD Projekt RED weiter in das Cyberpunk- und das Witcher-Universum investieren wird. “Wir haben zwei Welten und innerhalb dieser Welten wollen wir Spiele erstellen. Daher sind alle unsere kommenden Spiele bisher entweder “Witcher” oder “Cyberpunk”.”

Die Entwicklung dieses neuen The Witcher-Spiels wird übrigens keine negativen Auswirkungen auf Cyberpunk 2077 haben. Wie Kicinski anmerkte, wird die anfängliche Entwicklung dieses Spiels von seinem kleineren Team übernommen. Die beiden anderen größeren Teams konzentrieren sich auf Cyberpunk 2077 und den Mehrspielermodus.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von CD Projekt RED.

Das denken wir:

Man darf wirklich gespannt sein, was CD Projekt mit der Witcher-Reihe so geplant hat. Bis wir das wissen, werden aber sicherlich noch einige Monate ins Land ziehen.

Quelle: dsogaming.com