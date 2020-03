Destiny 2: Saison der Würdigen startet am 10. März

in

Bungie hat kürzlich angekündigt, dass die Saison der Würdigen in Destiny 2 am 10. März startet.

Falls ihr auf neue Inhalte für Destiny 2 wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Bungie hat verraten, dass die Saison der Würdigen am 10. März an den Start geht.

Offiziell heißt es dazu: “Bungie gibt neue Details zur kommenden 10. Saison von Destiny 2 bekannt. Am 10. März um 19:00 Uhr startet die Saison der Würdigen. Unter anderem kehren die Prüfungen von Osiris zurück, eine der ikonischsten und beliebtesten PvP-Modi aus Destiny. Die kommende Saison ist eine Einladung an neue und treue Spieler, neue Aktivitäten zu entdecken und zu sehen, wie sich die Destiny-Geschichte in ihrem symbolträchtigen Universum weiter entfaltet.

Nachdem die Sonnenuhr aus den Klauen der Rotlegion befreit wurde, heckt ein entkommener Psion-Schinder einen verzweifelten Plan aus, um sich an der Letzten Stadt zu rächen. Die Hüter des Lichts müssen ihre alten Differenzen auf Eis legen, mit ungewöhnlichen Verbündeten zusammenarbeiten und die Stadt vor der totalen Zerstörung retten.”

Hier der Trailer:

Hier die Key-Features:

Der PvP-Modus Prüfungen von Osiris kehrt zurück

Neue exotische Waffen und Rüstungen

Neuer Saisonpass und Belohnungen

Neues saisonales Event „Hüter-Spiele“

Fortsetzung der Destiny-Geschichte: Kämpft Seite an Seite mit Rasputin, um die Letzte Stadt zu retten

Neues Saison-Artefakt: Neue Mods und Kampf-Verbesserungen

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Cool, dass die Prüfungen des Osiris zurückkehren. Abgesehen davon sind wir schon gespannt, auf welche Exotics wir uns freuen dürfen. Schön, dass Bungie immer wieder für neue Inhalte sorgt.