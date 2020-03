Dino Crisis: Neues Spiel wurde angeblich eingestellt

Laut eines Insiders arbeitete Capcom an einem neuen Dino Crisis-Spiel, das jedoch inzwischen eingestellt wurde.

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Capcom an einem Dino Crisis Remake arbeiten würde. Wie es scheint, liegt Dino Crisis aber aktuell auf Eis. Mit anderen Worten: Capcom wird die Reihe anscheinend doch nicht so schnell durch ein Remake im Stil von Resident Evil 2 wiederbeleben.

Die Info dazu stammt von “Aesthetic Gamer”, einem Insider und Leaker, der für seine zuverlässigen Informationen zu Capcom-Titeln bekannt ist. Laut des Insiders begann die Arbeit an einem neuen Dino Crisis-Spiel “vor einigen Jahren”, aber dann wurde es “verschrottet und begraben”. Außerdem sei die Serie jetzt “vorerst ausgestorben”, so der Leaker.

“Ein Dino Crisis-Spiel wurde tatsächlich vor einigen Jahren gestartet, aber dann verschrottet und begraben, und das Franchise ist vorerst noch ausgestorben”, schreibt Aesthetic Gamer auf Twitter und enthüllt, dass das Resident Evil: Code Veronica Remake momentan auch nicht entwickelt wird.

Hier der Tweet:

Time to break some hearts:

-Code Veronica remake is not in production right now, not even pre-production.

-A Dino Crisis game actually was started a few years ago, but then scrapped and buried, and the franchise for now is still extinct for the time being.