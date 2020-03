Doom Eternal und The Division 2 ab dieser Woche auf Stadia spielbar

Google hat angekündigt, dass ab dieser Woche Doom Eternal und The Division über Stadia spielbar sein werden.

Falls ihr den Videospiel-Streaming-Dienst Stadia nutzt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Google kündigte kürzlich an, dass die beiden Spiele Doom Eternal und The Division 2 ab dieser Woche verfügbar sind.

Offiziell heißt es dazu: “Doom Eternal ist ab dem 20. März auf Stadia verfügbar und verspricht eine noch schnellere und intensivere Erfahrung im Kampf gegen die Horden der Hölle.

In Tom Clancy’s The Division 2 müssen sich Spieler vereinen, um gemeinsam die diversen Bedrohungen der zerstörten Gesellschaft entgegenzutreten. Das Grundspiel und auch die aktuellste Erweiterung Warlords of New York sind ab sofort für 9,90€ bzw. 29,99€ im Stadia Store erhältlich.”

Übrigens: Fans von Mortal Kombat 11 dürfen sich in dieser Woche ebenfalls freuen, denn Spawn ist ab sofort als Early Access Kämpfer für Besitzer des Kombat Packs und ab dem 24. März für alle Spieler verfügbar.

Weitere Informationen dazu findet ihr im offiziellen Blog Post.

Das denken wir:

Die Stadia-Bibliothek wächst stetig. Langsam aber sicher kann sich die Spieleauswahl sehen lassen.