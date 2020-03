Du kannst Resident Evil 2 jetzt auch als Ciri aus The Witcher 3 spielen

in

Der Modder “Wiwilz” veröffentlicht eine Modifikation für das Resident Evil 2 Remake, die es ermöglicht, als Ciri aus The Witcher 3 zu spielen.

Heute habe ich mal eine coole Mod für alle Fans von Resident Evil und The Witcher. Und zwar könnt ihr dank “Ciri from The Witcher 3” Resident Evil 2 als Ciri spielen.

Besonders cool: Die Mod ersetzt das Kampfmesser mit Ciris Schwert, dem Zirael. In dieser ersten Version der Mod ist Ciris Gesicht nicht animiert. Der Modder ändert das aber womöglich in einer kommenden Version.

Hier könnt ihr euch ein paar Bilder der Mod ansehen:

Ein ziemlich cooler Skin, oder? Herunterladen könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Das denken wir:

Als nächstes würden wir bitte gerne als Geralt spielen.

