E-Girl: Auf dieser Seite könnt ihr “Gamer Girls” dafür bezahlen, dass sie mit euch spielen

Auf der Seite E-Girl: Never Battle Alone könnt ihr “Gamer Girls” dafür bezahlen, dass sie mit euch zocken.

Kürzlich bin ich auf eine, sagen wir mal, interessante Website gestoßen, die ich euch nicht vornethalten möchte. Die Seite heißt E-Girl: Never Battle Alone und den Dienst, der dort angeboten wird, kann man wohl am ehesten als “Escort Gaming” bezeichnen.

Normalerweise verdienen Gamer Girls ja Kohle mit den Einnahmen ihres YouTube- oder Twitch-Kanals – mit E-Girl haben sie nun eine neue Einnahmequelle. Auf der Seite könnt ihr sie dafür bezahlen, dass sie mit euch ein bestimmtes Spiel zocken.

Beispielsweise stehen die Games League of Legends, Overwatch, Minecraft, Fortnite, Hearthstone oder CS: GO zur Wahl.

Die Pay-to-Play-Preise reichen von 1 US-Dollar pro Spiel bis zu 5 US-Dollar. Jede Person, mit der ihr spielen könnt, hat ein Profil, auf dem ihr auch ein Sprachbeispiel des jeweiligen E-Girls findet.

Und wer selbst seine Gaming-Dienste anbieten möchte, der kann sich auf der Seite auch als E-Girl registrieren.

Über diesen Link gelangt ihr zu Seite.

Das denken wir:

Ok, ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen.