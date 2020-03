Fate of the Galaxy: Hier erwarten euch grandiose “Star Wars”-Weltraumschlachten

in

Kürzlich wurde das “Star Wars”-Fan-Spiel Fate of the Galaxy mit einem Teaser-Trailer vorgestellt, der erste Szenen aus dem Spiel zeigt.

Fate of the Galaxy ist eine Einzel- und Mehrspieler Total Conversion der FreeSpace 2 SCP-Engine. Für das Spiel hat das Team versucht, sich vor allem an der Original-Trilogie zu orientieren.

Die Entwickler möchten das Feeling der Weltraumschlachten in den Filmen so gut es geht in ihrem Spiel umsetzen. Und das scheint dem Team wirklich gut zu gelingen.

Im nachfolgendem Teaser-Trailer bekommt ihr erste Szenen zu sehen, die einen richtig guten Eindruck machen.

Leider handelt es sich hier um kein offizielles PC-Spiel. Insofern kann es gut sein, dass Disney das Projekt stoppen wird. Das wäre ziemlich schade, denn das Team arbeitet schon seit 2007 an dem Titel.

Hier der Trailer:

Sollte es neue Infos zu Fate of the Galaxy geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News und Videos zum Thema “Star Wars” haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Das ist ein ziemlich cooles Projekt, aber Disney wird dieses Spiel vermutlich so gar nicht in den Kram passen.

Quelle: dsogaming.com