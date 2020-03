Frictional Games veröffentlicht Teaser für unangekündigtes Spiel

in

Frictional Games hat kürzlich einen Teaser-Trailer zu einem kommenden Spiel veröffentlicht, das noch nicht angekündigt wurde.

Das Studio Frictional Games hat in den vergangenen Jahren mit Spielen wie Amnesia: The Dark Descent, SOMA und der Penumbra-Reihe für viele spannende Spielstunden gesorgt und nun scheint ein neuer Frictional-Titel in den Startlöchern zu stehen.

Ein Titel, der bisher noch nicht angekündigt wurde. Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Das Studio veröffentlichte kürzlich einen Teaser-Trailer mit dem Titel “I am Tasi”.

In diesem Teaser-Trailer hören wir eine Frau (oder einen Roboter mit einer Frauenstimme) und wir sehen eine Höhle in einer Wüstenlandschaft aus der ein Licht strahlt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Hier der Teaser:

Wir haben übrigens keine Ahnung, wann das Spiel angekündigt wird, aber wenn das passiert, erfahrt ihr es umgehend bei uns.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, mit was uns das Studio dieses Mal überrascht. Mit Sicherheit erwartet uns wieder ein intensives Spielerlebnis.

Quelle: dsogaming.com