Gears 5 Xbox Series X vs Xbox One X GIFs

Microsoft hat Vergleichs-GIFs veröffentlicht, die zeigen, wie Gears 5 auf der Xbox Series X im Vergleich zur Xbox One X-Version aussieht.

Microsoft veröffentlichte kürzlich einen Blog-Post in dem das Unternehmen neue Infos zur Konsole vorstellt. Offiziell heißt es: “Xbox Series X wird einen immensen Schub machen, was die GPU-Performance angeht, und weiterhin durch neue Features wie hardwarebeschleunigtes Raytracing den Standard für Grafik definierten und vorantreiben. Jedoch glauben wir nicht, dass diese Generation von Grafik und Auflösung allein definiert wird.”

Und falls ihr euch fragt, wie das Spiel Gears 5 auf der Xbox Series X im Vergleich zur Xbox One X-Version aussieht, dann liefert euch Microsoft die Antwort. Und zwar in Form einiger GIFs, die beide Versionen vergleichen. Die Bilder findet ihr unter diesen Zeilen.

Dazu heißt es: “Einen weiteren Showcase der Leistung von Xbox Series X präsentiert Mike Rayner, Technical Director bei The Coalition. Mike demonstriert anhand von Gears 5, wie das Entwickler-Team den Titel für Xbox Series X optimiert. Die technische Demo für Xbox Series X zu Gears 5, basierend auf der Unreal Engine, nutzt die Ultra-Settings der PC-Version: Die Demo zeigt höher aufgelöste Texturen sowie höher aufgelöster volumetrischer Nebel und eine – im Vergleich zu den Ultra-Einstellungen auf PC – um 50 Prozent erhöhte Anzahl an Partikeln. Die Eröffnungs-Cutscene wird überdies mit 60 FPS in 4K (auf Xbox One X in 30 FPS) dargestellt.”

Abgesehen davon wurden die Ladezeiten minimiert und die zusätzliche Leistung sorgt dafür, dass neue Features ihren Weg ins Spiel finden. Beispielsweise dürft ihr euch auf Kontakt-Schatten freuen, die Objekten zusätzliche Tiefe verleihen. Auch Pflanzen oder Gras werfen nun eigene Schatten auf sich selbst.

Hier die Vergleichs-GIFs:

Die Xbox Series X soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Das denken wir:

Dieser Vergleich haut uns nicht wirklich vom Hocker, da erwarten wir uns von der nächsten Generation noch etwas mehr. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Standard-Version von Gears 5 schon sehr gut aussieht.