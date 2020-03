Gears Tactics: Hier sind 20 Minuten aus dem Spiel

Kürzlich wurde ein Gameplay-Video zum kommenden Strategietitel Gears Tactics veröffentlicht, das zeigt, wie das Spiel abläuft.

Gears Tactics erscheint zwar erst am 28. April, aber dafür können wir euch heute ein neues Gameplay-Video präsentieren, das zeigt, was euch im Spiel erwartet. Die wichtigste Info: Gears Tactics ist kein typisches Gears of War. Hier ist Rundenstrategie wie in XCOM angesagt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des ungehorsamen Soldaten Gabe Diaz, der andere Kämpfer retten muss, um seinen Trupp zusammenstellen zu können. Für sämtliche Aktionen stehen jedem Squadmitglied pro Runde drei Aktionspunkte zur Verfügung.

Diese könnt ihr für Bewegung, Angriffe und Skills einsetzen und beliebig miteinander kombinieren. Cool finde ich vor allem, wie die Kämpfe inszeniert sind. Abgesehen davon gibt es auch Kämpfe gegen kolossale Boss-Gegner, die für Abwechslung sorgen.

Hier das Ganze in Aktion:

Zum Spiel heißt es: “Gears Tactics ist ein temporeiches, rundenbasiertes Strategiespiel, das 12 Jahre vor dem ersten Teil von Gears of War spielt. Die Städte des Planeten Sera werden eine nach der anderen von einer monströsen Bedrohung aus dem Untergrund verschlungen: der Locust-Horde. Während die Regierung ins Chaos gestürzt wird, wird ein Trupp Überlebender zur letzten Hoffnung der Menschheit. Als Gabe Diaz musst du deinen Trupp zusammenstellen, ihn weiterentwickeln und im Kampf befehligen, um eine schier aussichtslose Mission zu bestreiten und den skrupellosen Anführer der Locust-Armee zu stellen: Ukkon, der so geniale wie verschlagene Erschaffer der genetisch veränderten Locust-Bestien. Kämpfe um das nackte Überleben und überliste deine Widersacher in brutalen, rundenbasierten Taktikkämpfen. So hast du diese actiongeladene, preisgekrönte Spielreihe noch nie erlebt!”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Rundenstrategie steht, der sollte sich Gears Tactic auf jeden Fall vormerken. Die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Spiel machen einen sehr guten Eindruck.