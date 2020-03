Gerade befindet sich eine Matrix-Mod für Half-Life 2 in Entwicklung (Demo)

Der Modder “therealMooble” arbeitet aktuell an einer interessanten Matrix-Modifikation für Half-Life 2.

Wie ihr vermutlich schon wisst, befindet sich Matrix 4 gerade n der Mache und aus diesem Grund steigt in diesen Tagen auch wieder das Interesse an Neo, Trinity, Morpheus und Co. Insofern wundert es uns nicht, dass sich gerade eine neue Matrix-Modifikation für Half-Life 2 in Entwicklung befindet.

Die Matrix-Mod zielt darauf ab, die Ereignisse des ersten Films nachzustellen. Übrigens gibt es bereits eine Demo, die ihr euch jetzt herunterladen könnt. In der Demo könnt ihr Neos Apartment und den Club erkunden, den er zu Beginn des Films besucht.

Die Demo endet dann am nächsten Tag, an dem er aufwacht, um zur Arbeit zu gehen. Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Phase, erwarten euch also nicht zu viel. Aber da sich aktuell kein Matrix-Spiel in der Mache befindet, freuen sich Fans mit Sicherheit trotzdem darüber.

Im nächsten Level dieses Projekts erwartet uns das Büro, in dem Neo arbeitet. Außerdem werden ihn sowohl Agenten als auch Polizisten jagen, genau wie im Film.

Über diesen Link könnt ihr euch die Demo herunterladen.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie sich dieses Projekt entwickelt. über ein offizielles Matrix-Spiel würden wir uns übrigens auch freuen.

Quelle: dsogaming.com