Ghost of Tsushima startet am 26. Juni – verschiedene Editionen angekündigt

Kürzlich wurde der Release-Termin des kommenden PS4-Titels Ghost of Tsushima angekündigt. Abgesehen davon wurde ein neuer Trailer veröffentlicht und verschiedene Editionen wurden ebenfalls vorgestellt.

Endlich gibt es wieder Neuigkeiten zum kommenden PS4-Blockbuster Ghost of Tsushima. So wurde unter anderem ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns die Story des Spiels etwas näher bringt.

Offiziell heißt es zum Trailer: “Heute haben wir einen brandneuen Trailer enthüllt, der unseren Helden Jin Sakai vorstellt. In der Vergangenheit haben wir euch bereits die Welt um Jin herum gezeigt, aber diesmal wollten wir euch einen Vorgeschmack auf die Personen geben, denen er auf seiner Reise begegnet, und das Ausmaß der Bedrohung verdeutlichen, das ihn dazu zwingt, eine neue Art von Krieger zu werden.”

Hier der neue Clip:

Abgesehen davon wurde verraten, dass das Spiel am 26. Juni exklusiv für die PS4 erscheint. Im selben Zug wurden auch verschiedene Editionen des Titels vorgestellt, die ihr nachfolgenden findet.

Die Standard Edition enthält lediglich das Spiel als Blu-Ray Disc. Die Digital Deluxe Edition enthält eine digitale Version des Spiels sowie das “Held von Tsushima”-Skin-Set, das euch im Spiel zusätzlich ein Pferd, einen Sattel, eine Maske, ein Schwert und ein Rüstungsset für Jin gewährt.

Außerdem enthält die Digital Deluxe Edition zwei Spielgegenstände: den Talisman der Gunst Hachimans und 1 Technikpunkt sowie ein dynamisches PS4-Design “Samurai”. Zum Inhalt gehört auch ein digitales Mini-Artbook von Dark Horse sowie der Kommentar des Directors, für den sich unser Kreativteam mit einem renommierten japanischen Historiker zusammengesetzt hat, um Einblicke in die Welt von Ghost of Tsushima zu geben – und in die wahren Begebenheiten, die sie inspiriert haben.

Ghost of Tsushima – Digital Deluxe Edition

Dann gibt es noch die Special Edition, die eine SteelBook-Hülle sowie einen Gutschein für ein “Held von Tsushima”-Masken- und Schwert-Skin, den Talisman der Gunst Hachimans, 1 Technikpunkt, den Kommentar des Directors und ein digitales Mini-Artbook enthält.

Ghost of Tsushima – Special Edition

Es wird auch eine Collector’s Edition geben. Das Highlight dieser Edition: die Masken-Replik. Dabei handelt es sich um eine Nachbildung einer Maske, die ihr im Spiel tragen werdet, und sie ist schwer (aus Polyresin). Sie ist nicht zum Tragen geeignet, aber sie verfügt über einen Display-Sockel mit Einzelnummerierung.

Sie enthält außerdem ein Sashimono (Kriegsbanner), wie man ihn auch im Spiel sehen wird (es ist fast 140 cm lang) und ein traditionelles Furoshiki (Wickeltuch). Ein SteelBook-Hülle ist ebenfalls dabei und darüber hinaus dürft ihr euch auch über ein physisches 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse und eine künstlerische Ausarbeitung der kompletten Weltkarte (auf Stoff gedruckt). Zudem ist ein Gutschein für alle oben genannten digitalen Inhalte der Digital Deluxe Edition enthalten.

Ghost of Tsushima – Collector’s Edition

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Mit Ghost of Tsushima steht uns der nächste Hit für die PS4 ins Haus – da sind wir uns schon jetzt ziemlich sicher.

