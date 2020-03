Ghost Recon Breakpoint Free to Play bis Ende März

Ubisoft hat kürzlich angeündigt, dass der Taktik-Shooter Ghost Recon Breakpoint bis Ende März kostenlos spielbar ist.

Wer Lust hat, den Koop-Taktik-Shooter Ghost Recon Breakpoint kostenlos auszuprobieren, der hat demnächst Gelegenheit dazu. Ab dem 26. März könnt ihr den Titel kostenlos spielen und zwar bis zum 30. März.

Ihr könnt euch Breakpoint übrigens schon vorab über Uplay herunterladen, damit ihr gleich spielen könnt, wenn die Free-to-Play-Phase beginnt. Ghost Recon Breakpoint kann übrigens auch im Epic Games Store kostenlos gespielt werden. Natürlich wird der Fortschritt beibehalten, falls ihr euch den Titel nach der Testphase kauft.

Offiziell heißt es dazu: “Nächstes Wochenende wird Ghost Recon Breakpoint kostenlos auf Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PC via Uplay spielbar sein. In Ghost Recon Breakpoint schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle eines Ghost, Soldat einer US-Spezialeinheit, der auf das Auroa-Archipel geschickt wurde, um Skell Technology zu untersuchen und Cole D. Walker, einen ehemaligen Ghost und Anführer der Wolves, zu bekämpfen.”

Darüber hinaus ist Child of Light ab sofort bis zum 28. März kostenlos erhältlich. Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel holen.

Das denken wir:

Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Ghost Recon Breakpoint auszuprobieren. Worauf wartet ihr noch?