GTA 6: Der Ankündigungstermin wurde anscheinend geleakt

Gerade macht ein neues Gerücht die Runde, laut dem Rockstar GTA 6 noch im Laufe dieses Monats ankündigen wird.

Würdet ihr es für möglich halten, dass Rockstar Games Grand Theft Auto 6 noch in diesem Monat ankündigt? Klingt ziemlich unwahrscheinlich, oder? Laut einem neuen Gerücht soll aber genau das passieren.

Der YouTuber “MrBossFTW” hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem von einem neuen Leak die Rede ist. Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, wird ein Screenshot eines anonymen 4Chan-Posters gezeigt, in dem behauptet wird, dass Grand Theft Auto 6 am 25. März angekündigt wird.

Angebliche Leaks von 4Chan sind nicht gerade zuverlässig, aber in der Vergangenenheit gab es aber durchaus einige 4Chan-Leaks zu GTA, die zutreffend waren.

Beispielsweise wurde der Release-Termin von Red Dead Redemption 2 auf 4chan geleakt und auch GTA Online-Updates wurden frühzeitig auf der Website veröffentlicht.

Aber nochmal: Hier handelt es sich nur um ein Gerücht. Fans sollten den 25. März aber trotzdem im Auge behalten.

Hier das besagte Video:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu GTA 6 geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ob sich dieses Gerücht wirklich bewahrheitet? In wenigen Tagen wissen wir mehr.