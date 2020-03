GTA 6: Erwartet in nächster Zeit keine großen Neuigkeiten

Laut einigen Gerüchten bekommen wir in den nächsten Tagen erste Infos zu GTA 6, aber anscheinend ist an diesen Gerüchten nicht viel dran.

In den letzten Tagen machten immer wieder Gerüchte darüber die Runde, dass Rockstar demnächst Neuigkeiten zu GTA 6 verkünden würde. Bisher ist das jedoch noch nicht passiert und wenn es nach Jason Schreier von Kotaku geht, dann wird sich das so schnell auch nicht ändern.

So hat Jason Schreier kürzlich auf Twitter behauptet, dass wir in nächster Zeit nichts zum nächsten GTA hören werden.

I don’t expect news on the next GTA for a while