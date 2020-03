Hier sind 11 Minuten aus Ori and the Will of the Wisps

Gamespot hat ein Video zu Ori and the Will of the Wisps veröffentlicht, das 11 Minuten aus dem Spiel zeigt.

Der Release des Adventures Ori and the Will of the Wisps steht vor der Tür und aus diesem Grund wurde nun ein Video mit vielen neuen Spielszenen veröffentlicht, in dem wir die wunderschöne Umgebung des Spiels und einen Bosskampf gegen einen riesigen Käfer zu sehen bekommen.

Ori and the Will of the Wisps ist die Fortsetzung des Spiels Ori and the Blind Forest. Die Entwickler wollen das herausfordernde Gameplay im Metroidvania-Stil des ersten Teils nutzen und erweitern.

Im Spiel dürft ihr euch unter anderem über neue Bewegungsfähigkeiten, eine emotionale Geschichten und spannende Charakteren freuen.

Hier das Video:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Den Test zum Spiel findet ihr demnächst bei uns.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein tolles Adventure, das nicht nur Fans des Vorgängers gefallen wird.

Quelle: dsogaming.com