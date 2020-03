In Doom Eternal könnt ihr euch als hübsches Einhorn verkleiden

Bethesda hat kürzlich verraten, dass man sich in Doom Eternal als Einhorn verkleiden kann.

Ja, ich weiß, die Überschrift hört sich ziemlich absurd an, aber es ist so. In Doom Eternal könnt ihr dem Doom Slayer ein Einhorn-Kostüm verpassen. Und mal ehrlich: Wer wollte nicht schon mal Dämonen als Einhorn in die Hölle schicken?

Dank einer einer neuen Twitch-Promo könnt ihr euch als DOOMicorn Slayer verkleiden. Dazu müsst ihr euch ab dem 20. März exklusiv von Twitch Prime die DOOMeinhorn-Slayer-Master-Collection für DOOM Eternal holen.

Offiziell heißt es dazu: “Dieses Set enthält nicht nur den DOOMeinhorn-Slayer-Skin, sondern auch eine Menge blutmagischer Extras! Überrumpelt Gegner im BATTLE-Modus mit der Klippklapp-Posenanimation oder zeigt euer Magische-Wiese-Podium, eine ausbaufähige Plattform für eure Lieblings-Skins.”

Die DOOMeinhorn-Slayer-Master-Collection enthält:

Slayer-Skin: DOOMeinhorn

Skin-Variante: Lila Pony

Skin-Variante: Nachtmähre

Standardpodium: Magische Wiese

Voll ausgebautes Podium: Für alle mutigen Träumer!

Posenanimation: Klippklapp

Introanimation: Pferdekuss

Siegesanimation: Aus(t)ritt

Spielerprofilsymbol: Liebe siegt immer

Namensplakette und Profiltitel: Ultra-Glitzer-Slayer

So sehen die Skins in Aktion aus:

Und falls ihr nicht wisst, worum es in Doom geht: Im Spiel haben die Armeen der Hölle die Erde erobert. Als Doom Slayer müsst ihr die Dämonen in sämtlichen Dimensionen bezwingen und damit die Auslöschung der Menschheit aufhalten.

Das denken wir:

Ok… Damit haben wir nicht gerechnet.

Quelle: slayersclub.bethesda.net