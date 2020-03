Kylotonn Games arbeitet an neuem Test Drive Unlimited

Nacon hat kürzlich offiziell verkündet, dass sich ein neues “Test Drive Unlimited” in der Mache befindet.

Fans von Test Drive aufgepasst: Nacon (früher Bigben) hat verraten, dass sich ein neues Test Drive Unlimited in Entwicklung befindet. verantwortlich dafür ist das Studio Kylotonn Games.

Benoit Clerc, Head of Publishing bei Nacon, erklärte: “Das erste Unternehmen ist KT Racing, Kylotonn. Sie haben ihren Sitz in Paris und Lyon. Sie sind auf Rennsport spezialisiert. Sie entwickeln Offroad-Rennen mit WRC (World Championship Rally) und Zweiradrennen mit Isle of Man TT. Sie arbeiten derzeit an unserem bei weitem größten Projekt, dem nächsten Test Drive Unlimited-Spiel.”

Leider gibt es noch keine weiteren informationen zum Spiel. Sobald sich das ändert, informieren wir euch aber natürlich umgehend darüber.

Test Drive Unlimited ist ein Open-World-Racing-Spiel, das 2006 veröffentlicht wurde. Es beinhaltet über 125 lizenzierte Sportwagen und Motorräder sowie ein Gelände auf dem sich Straßen und Autobahnen auf einer Länge von etwa 1.600 km erstrecken.

Wir sind schon gspannt, wann es die ersten offiziellen Infos zum Spiel gibt. Da werden aber bestimmt noch ein paar Monate ins Lnd ziehen. Wenigstens dürfen wir uns jetzt auf ein neues Test Drive freuen.